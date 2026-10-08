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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 12.38 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 8 Oktober 2026, Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius dapat mengharapkan perubahan besar dalam sikap terhadap kehidupan. Hari ini, aquarius mungkin tertarik pada hal-hal yang realistis dan masuk akal. 

Sentimen positif dapat dipicu oleh suatu keadaan atau peristiwa. Sebagai hasilnya, aquarius akan menuai manfaat dari perubahan perspektif ini. Hal ini bisa saja menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan aquarius dalam mencapai tujuan.

Zodiak pisces akan merasa segar kembali dan sangat termotivasi hari ini. Gunakan energi positif dan motivasi ini untuk menyelesaikan hal-hal penting. Selain itu, transit planet yang menguntungkan ini mungkin adalah untuk memulai sesuatu yang baru dan menarik. 

Jadi, bersiaplah untuk memanfaatkan semua peluang yang mungkin datang. Keinginan pisces untuk bertemu orang baru dan menjalin hubungan jangka panjang, akan dirasakan sangat kuat pada hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Seseorang yang zodiak aquarius sukai mungkin sedang merasakan hal yang sama saat ini. Terkait karir, wujudkan keinginanmu untuk melakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan jenius.

Sementara itu, aquarius bisa bernapas dengan lega karena kesehatan dan suasana hati sangat baik hari ini. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.

Cinta Aquarius

Seseorang yang sangat disukai merasakan hal yang sama terhadap aquarius. Hal ini adalah koneksi yang harus dinikmati perlahan. 

Editor: Hanny Suwindari
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