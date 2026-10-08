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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 07.58 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Leo mungkin kekurangan motivasi untuk menyelesaikan tugas pada hari ini. Leo mungkin ingin beristirahat hari ini. Namun, hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mengejar karir yang lebih baik. 

Cobalah mengerahkan upaya terbaikmu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bersantailah dan fokuskan sepenuhnya, karena Leo memiliki cukup waktu untuk merencanakan kegiatan di luar rumah dalam beberapa hari mendatang.

Hari ini akan menjadi berkah dan memberi zodiak Virgo energi positif serta ide-ide baru untuk mencapai hal-hal besar hari ini. Jika perlu untuk beristirahat sejenak dari studi dan bersantai bersama teman-teman, maka lakukanlah. 

Hal ini tidak akan buruk, karena beristirahat akan membantu Virgo mendapatkan kembali fokus dan konsentrasi. Jam-jam malam akan menjadi waktu yang ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman guna melepaskan penat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Perasaan zodiak Leo terhadap seseorang yang disukai semakin dalam dari hari ke hari. Terkait karir, tetap fokus mengerjakan semua proyek yang harus diselesaikan, meskipun Leo merasa sedikit lelah.

Sementara itu, cobalah menghindari lingkungan yang sangat berdebu karena Leo rentan terkena batuk atau pilek. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena Leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga. 

Cinta Leo

Editor: Candra Mega Sari
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