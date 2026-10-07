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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.44 WIB

4 Zodiak yang Gemar Minum Es Kopi: Minuman Dingin yang Menyegarkan Pikiran, Membangkitkan Semangat

Ilustrasi es kopi. (Magnific) - Image

Ilustrasi es kopi. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini memilih es kopi sebagai salah satu minuman andalan untuk mendapatkan dorongan energi. 

Bagi mereka, sensasi dingin dan menyegarkan dari es kopi menjadi pilihan yang sulit tergantikan. Mereka bahkan tidak terlalu memerdulikan waktu atau kondisi cuaca ketika ingin meneguk es kopi favoritnya.

Saat pergi ke kafe, es kopi hampir selalu menjadi pemeran utama. Dibandingkan disaat mereka mencoba minuman lain. Mereka cenderung tetap memilih kopi dingin yang sudah menjadi favoritnya sejak lama. 

Berdasarkan informasi dari laman /thoughtcatalog pada (7/10) berikut empat zodiak yang tetap memesan es kopi tanpa memperdulikan suasana dan cuaca.

Gemini disebut-sebut sebagai zodiak yang selalu memesan es kopi. Minuman ini membuat mereka merasa bersemangat dan mengingatkan pada nuansa liburan yang menyenangkan.

Aquarius tidak akan memberikan sembarang orang menentukan bagaimana diri mereka. Aquarius sering menolak tren, memilih jalan yang berbeda, dan tidak pernah mengikuti arus. Aquarius menganggap bahwa es kopi sangat cocok dengan kepribadian mereka.

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang paling tertutup. Mereka melihat es kopi sebagai tujuan mereka saat mencari ketenangan di tengah aktivitas yang suram. Mereka menikmati kesenangan saat menyeruput es kopi yang menyegarkan.

Sagittarius senang menjelajahi hal-hal baru. Mereka akan mencoba es kopi untuk membuat mereka merasa lebih baik. Pilihan inilah yang membuat mereka merasa hidup dan berenergi.

Editor: Novia Tri Astuti
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