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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis 8 Oktober 2026: Hubungan Menghangat, Keuangan Makin Terarah

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Taurus besok, Kamis 8 Oktober 2026, membawa suasana yang cukup positif dalam urusan asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Setelah melewati beberapa situasi yang membutuhkan kesabaran, Taurus mulai melihat hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten.

Dalam urusan asmara, hubungan berpotensi terasa lebih hangat ketika Taurus dan pasangan sama-sama bersedia mengungkapkan perasaan tanpa menunggu pihak lain memulai lebih dulu.

Bagi yang masih lajang, pertemuan melalui teman atau keluarga dapat membuka kesempatan untuk mengenal seseorang dengan karakter yang menarik.

Keuangan juga menunjukkan kestabilan, bahkan Kamis menjadi waktu yang cukup baik untuk mempertimbangkan rencana investasi secara hati-hati.

Dalam karier, ketekunan Taurus membantu pekerjaan tetap berjalan meski beberapa tugas membutuhkan waktu lebih panjang untuk diselesaikan.

Sementara itu, kesehatan meminta perhatian pada tenggorokan dan leher serta pentingnya memilih makanan yang lebih ringan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Kamis, 8 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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