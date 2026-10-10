Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 11 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Minggu 11 Oktober 2026, menghadirkan beragam tema yang menarik untuk dicermati, mulai dari peluang karier, kondisi keuangan, hingga hubungan asmara.
Sebagian zodiak diprediksi dapat memanfaatkan akhir pekan untuk memperluas pergaulan, mengembangkan ide, atau menyusun langkah baru.
Sementara itu, beberapa zodiak lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengendalikan emosi dan mempertimbangkan keputusan penting.
Menurut kalender astrologi, Minggu ini berlangsung sehari setelah Bulan Baru di Libra pada 10 Oktober.
Fase tersebut dikaitkan dengan awal baru dalam hubungan, keseimbangan, dan cara seseorang membangun kemitraan.
Namun, periode ini juga diwarnai aspek Venus retrograde yang membentuk sudut menantang dengan Mars, sehingga urusan perasaan, keinginan, dan pengendalian diri menjadi tema yang perlu diperhatikan.
Dilansir dari Astrology.com, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 11 Oktober 2026.
Leo menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 11 Oktober 2026. Zodiak berlambang singa ini mendapat perhatian dalam horoskop mingguan Astrology.com karena Mars dan Jupiter sama-sama berada di Leo. Dalam interpretasi astrologi, kombinasi tersebut dikaitkan dengan keberanian, kreativitas, dorongan untuk memimpin, dan keinginan mengembangkan potensi diri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022