Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 11 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Minggu 11 Oktober 2026, menghadirkan beragam tema yang menarik untuk dicermati, mulai dari peluang karier, kondisi keuangan, hingga hubungan asmara.

Sebagian zodiak diprediksi dapat memanfaatkan akhir pekan untuk memperluas pergaulan, mengembangkan ide, atau menyusun langkah baru.

Sementara itu, beberapa zodiak lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengendalikan emosi dan mempertimbangkan keputusan penting.

Menurut kalender astrologi, Minggu ini berlangsung sehari setelah Bulan Baru di Libra pada 10 Oktober.

Fase tersebut dikaitkan dengan awal baru dalam hubungan, keseimbangan, dan cara seseorang membangun kemitraan.

Namun, periode ini juga diwarnai aspek Venus retrograde yang membentuk sudut menantang dengan Mars, sehingga urusan perasaan, keinginan, dan pengendalian diri menjadi tema yang perlu diperhatikan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 11 Oktober 2026.