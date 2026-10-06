Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.29 WIB

4 Zodiak Ini Tidak Gegabah Bereaksi, Butuh Waktu 1x24 Jam Sebelum Mengambil Keputusan

Ilustrasi berpikir sejenak. (Magnific) - Image

Ilustrasi berpikir sejenak. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak yang dikenal rasional mampu beraksi setelah emosinya mulai mereda.

Menurut sudut pandang astrologi, mereka mampu melakukan hal ini karena kemampuan logika dan kendali yang lebih baik atas emosi yang sedang mereka alami.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman /collective.world pada (6/10) empat zodiak ini tidak akan bereaksi sebelum mereka menggunakan logika yang mereka miliki. 

Taurus adalah sosok yang sangat ahli dalam menghindari reaksi berlebihan. Mereka menyusun rencana yang dapat membantu menghasilkan penyelesaian terbaik. Taurus akan bertindak dengan kendali diri dan pikiran yang lebih netral.

Virgo mungkin membuat daftar strategi yang bisa dilakukan, menuliskan kelebihan dan kekurangan dari berbagai pilihan tindakan, atau bahkan mencatat perasaan yang sedang dirasakan. Bagi virgo, setiap situasi dapat menjadi kesempatan untuk belajar.

Pisces akan sulit menghindari reaksi berlebihan jika tidak mengeluarkan perasaan saat sedang menghadapi situasi yang penuh tekanan. Pisces juga mencari solusi yang lebih kreatif daripada sekedar marah dan bertindak seperti anak kecil. 

Gemini beraksi berdasarkan pemikiran dan logika daripada emosi. Gemini dapat melakukan meditasi atau teknik relaksasi lain seperti yoga, latihan pernapasan dalam, dan peregangan. Gemini berusaha menemukan masalah mendasar yang mungkin membuat situasi penuh tekanan menjadi semakin buruk. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kamu Akan Mengambil Keputusan yang Tidak Ingin Kamu Sesali, Lakukan 8 Langkah Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Kamu Akan Mengambil Keputusan yang Tidak Ingin Kamu Sesali, Lakukan 8 Langkah Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.00 WIB

CEO Manchester City Tegaskan Belum Ada Keputusan Publik Terkait Kasus Keuangan Klub - Image
Sepak Bola Dunia

CEO Manchester City Tegaskan Belum Ada Keputusan Publik Terkait Kasus Keuangan Klub

Rabu, 30 September 2026 | 16.08 WIB

Kerap Menunda Saat Mengambil Keputusan Besar yang Dianggap Menakutkan, Lakukan 6 Cara Ini - Image
Kepribadian

Kerap Menunda Saat Mengambil Keputusan Besar yang Dianggap Menakutkan, Lakukan 6 Cara Ini

Minggu, 6 September 2026 | 05.41 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore