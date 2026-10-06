4 Zodiak Ini Tidak Gegabah Bereaksi, Butuh Waktu 1x24 Jam Sebelum Mengambil Keputusan

JawaPos.com - Zodiak yang dikenal rasional mampu beraksi setelah emosinya mulai mereda.

Menurut sudut pandang astrologi, mereka mampu melakukan hal ini karena kemampuan logika dan kendali yang lebih baik atas emosi yang sedang mereka alami.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman /collective.world pada (6/10) empat zodiak ini tidak akan bereaksi sebelum mereka menggunakan logika yang mereka miliki.

Taurus

Taurus adalah sosok yang sangat ahli dalam menghindari reaksi berlebihan. Mereka menyusun rencana yang dapat membantu menghasilkan penyelesaian terbaik. Taurus akan bertindak dengan kendali diri dan pikiran yang lebih netral.

Virgo

Virgo mungkin membuat daftar strategi yang bisa dilakukan, menuliskan kelebihan dan kekurangan dari berbagai pilihan tindakan, atau bahkan mencatat perasaan yang sedang dirasakan. Bagi virgo, setiap situasi dapat menjadi kesempatan untuk belajar.

Pisces

Pisces akan sulit menghindari reaksi berlebihan jika tidak mengeluarkan perasaan saat sedang menghadapi situasi yang penuh tekanan. Pisces juga mencari solusi yang lebih kreatif daripada sekedar marah dan bertindak seperti anak kecil.

Gemini

Gemini beraksi berdasarkan pemikiran dan logika daripada emosi. Gemini dapat melakukan meditasi atau teknik relaksasi lain seperti yoga, latihan pernapasan dalam, dan peregangan. Gemini berusaha menemukan masalah mendasar yang mungkin membuat situasi penuh tekanan menjadi semakin buruk.