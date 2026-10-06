Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Pencernaan Tetap Sehat

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sagittarius pada Selasa, 6 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian lebih, terutama pada sistem pencernaan.
Kesibukan dan pola makan yang kurang teratur dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman apabila Sagittarius tidak memperhatikan jenis serta waktu makanan yang dikonsumsi.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Sagittarius sebaiknya mengurangi makanan yang terlalu berat atau jenis makanan yang mudah menyebabkan perut terasa penuh dan menghasilkan gas berlebihan.
Jika mulai muncul rasa tidak nyaman pada perut, jangan terus mengonsumsi makanan yang sama hanya karena sudah terbiasa.
Pilih makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna agar sistem pencernaan tidak bekerja terlalu keras.
Waktu makan juga perlu diperhatikan di tengah aktivitas yang padat.
Kebiasaan melewatkan waktu makan kemudian mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak sekaligus dapat membuat pencernaan bekerja lebih berat.
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