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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 6 Oktober 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan 

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menghadapi hari dengan lebih tenang karena berbagai upaya yang dilakukan belum tentu langsung membuahkan hasil. Kondisi tersebut dapat memicu kegelisahan dan membuat Anda merasa kurang bersemangat.

Jangan terlalu larut dalam kekecewaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Menenangkan pikiran melalui meditasi dan doa dapat membantu menjaga ketenangan sekaligus membuat Pisces lebih siap menghadapi berbagai situasi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Selasa (6/10), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini mungkin terasa cukup berat bagi Pisces. Usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh berpotensi belum menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan sehingga membuat Anda merasa gelisah. Cobalah menerima situasi dengan lebih tenang dan jangan memaksakan hasil. 

Cinta Pisces

Pisces cenderung lebih sensitif ketika berinteraksi dengan pasangan. Perasaan yang terlalu mudah tersentuh dapat memengaruhi cara Anda memahami perkataan atau sikap orang yang dicintai.

Karena itu, berusahalah bersikap lebih terbuka dan terus terang dalam menyampaikan perasaan. Komunikasi yang jujur dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Pisces

Pekerjaan mungkin membuat Pisces merasa kecewa. Ada pula kemungkinan terjadi kesalahan dalam menyelesaikan tugas sehingga Anda perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap setiap pekerjaan.

Jangan biarkan kekecewaan membuat konsentrasi semakin berkurang. Periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan agar kesalahan dapat diminimalkan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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