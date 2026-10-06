Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Mata dan Pendengaran

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Selasa, 6 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama pada bagian mata dan pendengaran.

Aktivitas yang padat serta kebiasaan menggunakan perangkat elektronik dalam waktu lama dapat membuat tubuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya tidak mengabaikan ketika mulai merasakan mata lebih cepat lelah atau muncul keluhan yang terasa berbeda dari biasanya.

Jika pekerjaan mengharuskan Virgo menatap layar dalam waktu lama, berikan jeda secara berkala agar mata tidak terus bekerja tanpa istirahat.

Setelah menyelesaikan pekerjaan, penggunaan ponsel atau komputer juga sebaiknya dikurangi, terutama ketika sudah mendekati waktu tidur.

Memberikan waktu bagi mata untuk beristirahat dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman setelah menjalani aktivitas seharian.