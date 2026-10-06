Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 6 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Selasa, 6 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan.
Semangat yang tinggi untuk menjalani berbagai kegiatan memang dapat membantu Leo tetap produktif, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang sebaiknya tidak diabaikan.
Ketika pekerjaan dan aktivitas harian mulai terasa padat, Leo sebaiknya menyisihkan waktu untuk beristirahat agar energi tidak terkuras terlalu cepat.
Upaya menjaga tubuh tetap kuat juga perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika kondisi fisik mulai terasa kurang nyaman.
Olahraga ringan dapat menjadi pilihan yang sesuai, terutama jika tubuh belum cukup siap untuk menerima latihan dengan intensitas tinggi.
Leo juga perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi serta memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi sepanjang hari.
Jangan menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang harus selalu diabaikan hanya karena masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan.
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Jawa Pos
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