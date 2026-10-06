Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 6 Oktober 2026: Beri Tubuh Waktu Beristirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Selasa, 6 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih pada persendian serta waktu istirahat yang cukup.

Taurus sebaiknya tidak mengabaikan rasa kurang nyaman pada tubuh, terutama jika rutinitas harian sedang padat dan membuat waktu pemulihan menjadi berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas yang terlalu berat dapat membuat rasa nyeri ringan pada persendian terasa semakin mengganggu.

Karena itu, Taurus tidak perlu memaksakan tubuh untuk terus aktif ketika mulai merasakan tanda-tanda kelelahan atau ketidaknyamanan.

Jika pekerjaan mengharuskan Taurus duduk dalam waktu lama, luangkan beberapa menit untuk berdiri dan mengendurkan tubuh.

Gerakan sederhana seperti berjalan santai atau melakukan peregangan ringan dapat membantu mengurangi rasa kaku setelah terlalu lama berada dalam satu posisi.