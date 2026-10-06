Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 6 Oktober 2026: Jangan Hindari Pembicaraan Penting

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Selasa, 6 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih terhadap cara menyampaikan perasaan dan menghadapi persoalan bersama pasangan.
Keinginan Libra untuk mempertahankan suasana hubungan agar tetap damai memang dapat menjadi hal positif, tetapi terlalu sering menghindari topik yang sulit justru berpotensi membuat masalah semakin menumpuk.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Jika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran, Libra sebaiknya tidak terus menyimpannya sendiri.
Sampaikan persoalan tersebut kepada pasangan secara terbuka dengan memilih kata-kata yang tidak membuatnya merasa sedang dituduh atau disalahkan.
Hubungan yang sehat bukan berarti kedua pihak harus selalu memiliki pandangan yang sama.
Perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar selama pasangan mampu membicarakannya tanpa saling merendahkan atau berusaha memenangkan argumen.
Libra juga perlu memberikan ruang kepada pasangan untuk menjelaskan alasan di balik sikap maupun keputusannya.
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