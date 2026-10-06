Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 6 Oktober 2026: Kedekatan Makin Terasa Hangat

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 6 Oktober 2026 berpotensi terasa lebih nyaman ketika perhatian kepada pasangan kembali diberikan secara konsisten.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan mungkin menyadari bahwa kesibukan belakangan ini membuat waktu untuk berbicara dan menikmati kebersamaan menjadi semakin terbatas.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hubungan tidak selalu membutuhkan kegiatan istimewa agar terasa dekat.

Meluangkan waktu untuk duduk bersama, berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari, atau sekadar membicarakan hal-hal sederhana dapat membuat pasangan merasa tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan Capricorn.

Selain memberikan perhatian, Capricorn juga perlu belajar memberi ruang ketika pasangan ingin menceritakan perasaannya.

Kebiasaan langsung mencari jalan keluar ketika mendengar sebuah masalah terkadang membuat Capricorn melewatkan kebutuhan sederhana untuk didengarkan.