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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.38 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 5 Oktober 2026: Peluang Datang dari Koneksi

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Senin, 5 Oktober 2026 terlihat cukup menjanjikan, terutama bagi mereka yang mampu memanfaatkan hubungan profesional yang sudah terjalin.

Bagi Capricorn yang sedang mencari pekerjaan, peluang baru dapat datang melalui teman lama, mantan rekan kerja, atau seseorang yang pernah berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, jangan menutup diri dari komunikasi dengan orang-orang yang selama ini memiliki hubungan baik dengan Capricorn.

Percakapan sederhana dapat membuka informasi mengenai lowongan, proyek, maupun kesempatan profesional yang sebelumnya belum diketahui.

Capricorn tidak perlu merasa bahwa setiap peluang harus datang melalui proses pencarian kerja yang panjang atau pengumuman resmi.

Terkadang, informasi penting justru muncul dari seseorang yang sudah mengetahui kemampuan dan pengalaman Capricorn.

Sementara bagi Capricorn yang sudah bekerja, pengalaman yang selama ini dikumpulkan mulai dapat memberikan nilai lebih dalam menjalankan tanggung jawab.

Editor: Novia Tri Astuti
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