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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.29 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Komunikasi di Tempat Kerja

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan karier Virgo pada Senin, 5 Oktober 2026 membutuhkan sikap yang lebih tenang, terutama ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat di lingkungan kerja.

Pekerjaan yang terasa lebih lambat dari perkiraan dapat membuat Virgo mulai mempertanyakan perkembangan karier, tetapi kondisi tersebut sebaiknya tidak memengaruhi cara berkomunikasi.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika merasa tidak puas dengan situasi pekerjaan, Virgo sebaiknya menghindari ucapan yang terlalu keras kepada rekan kerja maupun atasan.

Perdebatan yang tidak berkaitan langsung dengan penyelesaian tugas justru berisiko menghabiskan energi dan membuat suasana profesional menjadi kurang nyaman.

Jika muncul pandangan yang berbeda, sampaikan pendapat dengan dukungan data, fakta, atau hasil pekerjaan agar pembicaraan tetap berada pada persoalan yang perlu diselesaikan.

Virgo juga perlu menyadari bahwa beberapa masalah di tempat kerja memang membutuhkan waktu sebelum dapat menemukan solusi yang tepat.

Tidak semua persoalan harus mendapatkan jawaban pada hari yang sama, terutama jika masih terdapat informasi yang perlu dikumpulkan atau bagian pekerjaan yang harus diperiksa kembali.

Editor: Novia Tri Astuti
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