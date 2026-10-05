Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Tubuh

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Senin, 5 Oktober 2026 cukup baik, tetapi kebugaran tubuh tetap perlu dijaga melalui kebiasaan yang konsisten.

Energi yang terasa prima sebaiknya tidak membuat Leo mengabaikan kebutuhan tubuh untuk bergerak, beristirahat, dan mendapatkan asupan yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika beberapa hari terakhir lebih banyak dihabiskan dengan duduk atau melakukan aktivitas yang minim gerakan, Leo dapat mulai kembali aktif secara perlahan.

Tidak perlu langsung memilih olahraga dengan intensitas tinggi karena aktivitas sederhana juga dapat membantu tubuh terasa lebih ringan dan bugar.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menjalankan latihan ringan dapat menjadi pilihan untuk mengembalikan kebiasaan bergerak.

Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga dapat membantu mengurangi rasa kaku setelah terlalu lama berada di depan meja atau perangkat kerja.