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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Senin, 5 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian terutama karena tingkat energi tubuh mungkin tidak setinggi biasanya.

Cancer dapat lebih mudah merasa lelah sehingga aktivitas yang menguras banyak tenaga sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan olahraga, Cancer tetap dapat menjaga tubuh aktif melalui kegiatan sederhana seperti berjalan kaki selama beberapa menit.

Gerakan ringan dapat membantu tubuh tetap bergerak tanpa membuat energi terkuras terlalu banyak.

Cancer juga tidak perlu memaksakan latihan dengan intensitas tinggi hanya demi mempertahankan kebiasaan olahraga.

Melakukan aktivitas ringan secara konsisten justru dapat menjadi pilihan yang lebih baik ketika tubuh sedang membutuhkan energi untuk pemulihan.

Selain kesehatan fisik, kondisi emosional juga sebaiknya mendapatkan perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
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