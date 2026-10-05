Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Senin, 5 Oktober 2026 secara umum diperkirakan cukup baik, tetapi perhatian lebih perlu diberikan pada kesehatan tenggorokan.

Kebiasaan mengonsumsi minuman yang terlalu dingin sebaiknya mulai dikurangi, terutama ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kurang nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika tenggorokan mulai terasa tidak nyaman secara berulang, Aries sebaiknya tidak mengabaikannya begitu saja.

Menjaga kecukupan cairan dengan memilih minuman yang sesuai dapat membantu tubuh tetap terasa lebih nyaman sepanjang menjalani aktivitas.

Selain asupan cairan, Aries juga perlu memperhatikan waktu istirahat karena jadwal yang padat dapat membuat energi tubuh lebih cepat terkuras.

Jangan menunggu sampai kelelahan benar-benar terasa sebelum memberikan kesempatan kepada tubuh untuk berhenti dan memulihkan tenaga.