Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 5 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Senin, 5 Oktober 2026 berpotensi terasa lebih hangat, terutama bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan.

Keinginan untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama orang yang disayangi dapat muncul setelah beberapa hari terakhir dipenuhi berbagai kesibukan.

Pisces tidak perlu merencanakan kegiatan yang besar untuk menciptakan kedekatan karena percakapan sederhana atau menikmati waktu bersama di rumah pun dapat memberikan suasana yang menyenangkan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pasangan mungkin sedang membutuhkan perhatian emosional dari Pisces meskipun tidak secara langsung mengungkapkannya.

Karena itu, jangan menganggap hubungan sedang baik-baik saja hanya karena tidak terjadi pertengkaran atau masalah yang terlihat jelas.

Cobalah memperhatikan perubahan kecil dalam sikap pasangan dan berikan ruang agar ia dapat menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini masih disimpan.

Pisces juga sebaiknya tidak berharap pasangan selalu mampu mengetahui keinginan atau perasaannya tanpa penjelasan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 5 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.42 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Senin, 5 Oktober 2026 | 12.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore