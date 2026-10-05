Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin harus bergulat dengan rasa frustrasi pada hari ini. Kesabaran dan ketekunan aquarius mungkin akan diuji, sehingga berdampak signifikan pada orang-orang di sekitar.

Pertahankan tekad yang kuat untuk melewati energi negatif yang mengelilingi pada hari ini. Masa-masa sulit ini dimaksudkan untuk dianggap sebagai pelajaran dan melakukan perbaikan.

Zodiak pisces merasa sangat positif dan optimis hari ini. Energi pisces tinggi, sehingga pisces merasa sangat baik tentang kehidupan pribadi dan profesional.

Pisces akan berada dalam suasana hati yang gembira ini sepanjang hari, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Gunakan hari ini untuk menyelesaikan masalah dan pekerjaan yang tertunda. Tidak ada yang dapat mengganggu suasana hati pisces saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 5 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan menemukan beberapa prospek percintaan yang cukup menjanjikan pada hari ini. Terkait karir, cobalah menemukan beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan karir secara jangka panjang.