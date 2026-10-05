Ramalan Zodiak Taurus 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin bingung dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati. Mungkin, taurus merasa dikhianati oleh orang yang diidamkan dengan tidak memberikan perhatian penuh.

Keamanan adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Temukan cara untuk menggabungkan impianmu dengan milik orang lain, alih-alih selalu bekerja meraih tujuan yang berada pada sisi berlawanan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu meluangkan waktu untuk bersosialisasi jika ingin bertemu dengan seseorang yang istimewa. Terkait karir, taurus harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, pastikan untuk berolahraga lebih lama jika telah mengonsumsi terlalu banyak kalori kosong. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada.

Cinta Taurus