Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.24 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin bingung dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati. Mungkin, taurus merasa dikhianati oleh orang yang diidamkan dengan tidak memberikan perhatian penuh. 

Keamanan adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Temukan cara untuk menggabungkan impianmu dengan milik orang lain, alih-alih selalu bekerja meraih tujuan yang berada pada sisi berlawanan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu meluangkan waktu untuk bersosialisasi jika ingin bertemu dengan seseorang yang istimewa. Terkait karir, taurus harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, pastikan untuk berolahraga lebih lama jika telah mengonsumsi terlalu banyak kalori kosong. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada. 

Cinta Taurus 

Hari ini, taurus mungkin akan bertemu dengan seseorang yang istimewa. Pastikan meluangkan waktu di luar rumah untuk bersosialisasi, karena ini akan meningkatkan kemungkinan taurus bertemu dengan calon pasangan. Tetaplah semangat, karena pasangan ideal taurus mungkin sudah dekat dan hubungan asmara sangat mungkin terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Selasa, 6 Oktober 2026: Keuangan Perlu Dijaga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Selasa, 6 Oktober 2026: Keuangan Perlu Dijaga

Senin, 5 Oktober 2026 | 19.06 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 5 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Senin, 5 Oktober 2026 | 11.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore