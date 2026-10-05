Ramalan Zodiak Taurus 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin bingung dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati. Mungkin, taurus merasa dikhianati oleh orang yang diidamkan dengan tidak memberikan perhatian penuh.
Keamanan adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Temukan cara untuk menggabungkan impianmu dengan milik orang lain, alih-alih selalu bekerja meraih tujuan yang berada pada sisi berlawanan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu meluangkan waktu untuk bersosialisasi jika ingin bertemu dengan seseorang yang istimewa. Terkait karir, taurus harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Sementara itu, pastikan untuk berolahraga lebih lama jika telah mengonsumsi terlalu banyak kalori kosong. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus mungkin akan bertemu dengan seseorang yang istimewa. Pastikan meluangkan waktu di luar rumah untuk bersosialisasi, karena ini akan meningkatkan kemungkinan taurus bertemu dengan calon pasangan. Tetaplah semangat, karena pasangan ideal taurus mungkin sudah dekat dan hubungan asmara sangat mungkin terjadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022