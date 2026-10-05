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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries berada dalam suasana hati yang positif, dan hari ini mungkin akan menjadi hari yang luar biasa untuk belajar. Jadi, perhatikan peluang-peluang tersebut. 

Jika tidak sabar dalam mencari jawaban pasti untuk situasi mendesak, aries mungkin akan frustrasi. Jangan biarkan kekhawatiran seperti itu mengganggu jika aries bertekad. Aries dapat mencapai banyak hal, jadi ambil langkah-langkah dengan percaya diri.

Zodiak taurus mungkin merasa kesal akibat pertengkaran yang terjadi dengan keluarga atau seseorang terdekat. Apa pun itu, taurus harus ingat untuk tidak bereaksi dengan sensitif terhadap perasaan orang lain. 

Jika menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya, jadi percayalah pada diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menghilangkan keraguan dalam urusan percintaan. Terkait karir, jangan stres karena performa bekerja aries akan baik-baik saja.

Sementara itu, berolahragalah saat mengalami nyeri dan sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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