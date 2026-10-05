Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Iinilah saatnya zodiak sagitarius menuai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan. Rasa hormat, pengakuan, dan pertumbuhan akan datang dalam jumlah besar. Sekarang, sagitarius berada di posisi yang baik untuk mewujudkan ide yang dimiliki.

Sagitarius seharusnya merasa sangat puas dengan arah hidup saat ini. Cobalah melakukan perubahan yang diperlukan pada diri sendiri dan berbagai bidang kehidupan. Tetapi, ingatlah untuk tidak membiarkan kesombongan menghalangi.

Zodiak capricorn menjadi lebih sabar, strategis, dan lebih berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain, baik secara pribadi maupun profesional. Ini adalah momen yang tepat untuk melanjutkan rencana yang tertunda. Pada sisi lain, cobalah menyelesaikan konflik apa pun dengan orang terdekat secara cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 5 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus waspada pada seseorang yang sering menggoda dan mungkin mengajak berkencan. Terkait karir, Jangan beranggapan bahwa orang lain akan menyelesaikan pekerjaanmu sesuai spesifikasimu.

Sementara itu, cobalah mengistirahatkan mata setelah menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau televisi. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.