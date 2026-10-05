Ramalan Zodiak Virgo 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Berhati-hatilah saat bersikeras kepada pasangan bahwa semuanya harus dilakukan sesuai keinginanmu, zodiak virgo. Bisa jadi, virgo memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan.
Sehingga, ia tidak akan pernah bisa dan mampu memenuhi standar virgo. Pada dasarnya, virgo sedang menyiapkan kegagalan dengan menuntut agar orang yang tepat memiliki tipe dan model tertentu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 5 Oktober 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo harus memikirkan apa sebenarnya yang virgo cari dalam diri seorang pasangan. Mengenai karir, fokuslah menyelesaikan beberapa proyek yang telah lama tidak diperhatikan.
Sementara itu, pergilah ke dokter mata jika merasakan perubahan pada penglihatan atau kesehatan mata. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset untuk menemukan rumah yang tepat sebelum membelinya.
Cinta Virgo
Jika masih lajang, cobalah keluar bersama teman-teman, bertemu orang-orang baru, dan memikirkan apa sebenarnya yang virgo cari dalam diri seorang pasangan.
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