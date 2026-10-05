Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Pihak berwenang mungkin akan membuat kekacauan bagi zodiak libra. Lubra harus mengambil tindakan pencegahan, dan perlu menangani masalah ini dengan sangat hati-hati serta bijaksana. Bersikaplah kooperatif dan berhati-hatilah jika tidak ingin jatuh ke dalam perangkap.

Libra akan segera terbebas dari situasi ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana mengubah seluruh situasi dan bekerja dengan hati-hati dan damai.

Zodiak scorpio terinspirasi untuk menjadi lebih kreatif dan menghasilkan pemikiran baru. Cobalah bersikap murah hati kepada orang lain hari ini.

Sesuai dengan horoskop harian, kekuatan scorpio selalu terletak pada kebaikan, kasih sayang, dan empati. Tidak ada salahnya mengekspresikan sisi tersebut. Teruslah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 5 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan untuk menghindari luka. Terkait karir, libra akan berhasil mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawab.