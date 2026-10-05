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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebagai momentum pengembangan diri.

Dukungan dari teman-teman juga dapat membantu Anda menghadapi berbagai situasi dan membuat langkah yang diambil terasa lebih ringan.

Kondisi positif juga terlihat dalam hubungan asmara, keuangan, dan kesehatan Aquarius.

Meski pekerjaan terasa lebih menyenangkan, Anda tetap perlu mengerahkan usaha besar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (5/10), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini cocok dimanfaatkan Aquarius untuk mengembangkan kemampuan diri.

Anda memiliki ruang untuk belajar dari berbagai pengalaman sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. 

Dukungan dari teman juga bisa menjadi kekuatan tersendiri. Jangan ragu menerima bantuan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara berjalan dengan baik. Pemahaman yang kuat antara Anda dan pasangan membuat komunikasi terasa lebih mudah dan hubungan menjadi semakin nyaman.

Kondisi ini dapat menjadi kesempatan untuk mempererat kedekatan Anda dengan pasangan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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