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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 5 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi perlu mengerahkan usaha lebih untuk mencapai hasil yang diharapkan hari ini.

Perencanaan yang matang dan tekad yang kuat akan menjadi kunci agar berbagai target dapat dikejar dengan lebih terarah.

Kesabaran juga dibutuhkan dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga pengelolaan keuangan.

Sementara itu, kondisi kesehatan Sagitarius perlu diperhatikan karena ada potensi gangguan yang berkaitan dengan flu.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (5/10), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini menuntut Sagitarius untuk bekerja lebih keras. Kesuksesan tidak datang begitu saja.

Anda perlu menyusun rencana dengan cermat dan menjalankannya secara konsisten. Tekad yang kuat akan membantu Anda melewati berbagai hambatan.

Cinta Sagitarius

Dalam hubungan asmara, Anda disarankan untuk tidak terlalu terbawa emosi ketika berhadapan dengan pasangan.

Perbedaan pendapat antaraAnda dengan pasangan sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai masalah besar.

Cobalah bersikap lebih sportif dan ramah sepanjang hari ini dalam menghadapi pasangan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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