Ramalan Zodiak Sagitarius 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius akan menuai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan. Rasa hormat, pengakuan, dan pertumbuhan akan datang dalam jumlah besar. Sekarang, Sagitarius berada di posisi yang baik untuk mewujudkan ide yang dimiliki.

Sagitarius seharusnya merasa sangat puas dengan arah hidup saat ini. Cobalah melakukan perubahan yang diperlukan pada diri sendiri dan berbagai bidang kehidupan. Tetapi, ingatlah untuk tidak membiarkan kesombongan menghalangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Senin, 5 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius harus waspada pada seseorang yang sering menggoda dan mungkin mengajak berkencan. Terkait karir, Jangan beranggapan bahwa orang lain akan menyelesaikan pekerjaanmu sesuai spesifikasimu.

Sementara itu, cobalah mengistirahatkan mata setelah menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau televisi. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.

Cinta Sagitarius

Jika masih lajang, waspadai seseorang yang akhir-akhir ini sering menggoda dan mungkin mengajakmu berkencan. Ini bisa berkembang menjadi situasi yang menjengkelkan, jadi berhati-hati terhadap orang tersebut. Tetaplah tenang dan buatlah keputusan yang bijak.