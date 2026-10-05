Ramalan Zodiak Aquarius 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin harus bergulat dengan rasa frustrasi. Kesabaran dan ketekunan Aquarius mungkin akan diuji sehingga berdampak signifikan pada orang-orang di sekitar.

Pertahankan tekad yang kuat untuk melewati energi negatif yang mengelilingi pada hari ini. Masa-masa sulit ini dimaksudkan untuk dianggap sebagai pelajaran dan melakukan perbaikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 5 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius akan menemukan beberapa prospek percintaan yang cukup menjanjikan pada hari ini. Terkait karir, cobalah menemukan beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan karir secara jangka panjang.

Sementara itu, konsumsi wortel dan buah-buahan yang kaya vitamin A jika mengalami peningkatan stres pada mata. Pada sisi keuangan, Aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.

Cinta Aquarius

Jika sedang mencari pasangan, Aquarius akan menemukan beberapa prospek yang cukup menjanjikan. Cobalah dengan mengubah pandangan yang pesimis. Aquarius akan bertemu seseorang yang tepat.