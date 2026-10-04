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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 16.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Minggu, 4 Oktober 2026: Hangatkan Hubungan dengan Perhatian

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 membawa suasana yang lebih hangat, terutama bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan.

Pengaruh Venus dapat mendorong Aquarius untuk menunjukkan rasa sayang melalui perhatian yang lebih nyata dan tulus.

Jika beberapa hari terakhir hubungan banyak tersita oleh pekerjaan maupun rutinitas, akhir pekan ini dapat menjadi kesempatan untuk kembali menikmati kebersamaan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius tidak perlu membuat rencana yang rumit untuk menciptakan suasana romantis bersama pasangan.

Meluangkan waktu untuk mengobrol lebih lama, melakukan kegiatan yang sama-sama disukai, atau sekadar bersantai berdua dapat membuat hubungan terasa lebih dekat.

Kualitas kebersamaan justru sering kali lebih berarti daripada rencana besar yang membutuhkan banyak persiapan.

Selain menunjukkan perhatian, Aquarius juga perlu memberikan ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan perasaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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