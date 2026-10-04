Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 4 Oktober 2026: Jangan Larut dalam Kenangan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Minggu, 4 Oktober 2026 dapat terasa sedikit berbeda karena suasana hati lebih mudah dipengaruhi oleh kenangan dan perasaan yang pernah tersimpan.

Capricorn yang masih sendiri mungkin merasakan kesepian meskipun sebenarnya berada di tengah orang-orang yang dekat dengannya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perasaan tersebut dapat muncul ketika pikiran kembali mengingat seseorang yang pernah memiliki tempat istimewa dalam kehidupan Capricorn.

Kenangan lama juga mungkin terasa lebih kuat ketika Capricorn memiliki banyak waktu untuk merenung dan tidak terlalu disibukkan dengan aktivitas sehari-hari.

Namun, munculnya rasa rindu tidak selalu berarti Capricorn perlu kembali membuka hubungan yang telah berlalu.

Gunakan kesempatan tersebut untuk memahami perasaan sendiri dan melihat apakah masih terdapat sesuatu yang belum selesai atau justru sudah waktunya untuk benar-benar dilepaskan.