Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.46 WIB

3 Zodiak yang Mimpinya Bakal Terwujud di Akhir Bulan Oktober 2026, Kesuksesan Ada di Depan Mata

Zodiak yang diramalkan mimpinya bakal terwujud di akhir bulan Oktober 2026 saat kesuksesan ada di depan mata. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan mimpinya bakal terwujud di akhir bulan Oktober 2026 saat kesuksesan ada di depan mata. (dok: magnific)

JawaPos.com - Bulan-bulan di akhir tahun diprediksi akan menyajikan banyak sekali kejutan tak terduga.

Salah satu hal yang mungkin akan didapatkan oleh orang yang beruntung yakni keberuntungan yang membawa banyak hal baik.

Orang-orang yang terpilih mendapatkan hoki sangat mungkin meraih sesuatu hal besar yang selama ini telah diidam-idamkan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan mimpinya bakal terwujud di akhir bulan Oktober 2026 saat kesuksesan ada di depan mata. 

1. Zodiak Libra

Dalam ramalan astrolog, sebagian dari mereka yang berzodiak libra dikatakan akan dapat mewujudkan salah satu harapan yang dipunya.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan meraih salah satu pencapaian besar dalam hidup. 

Bagi mereka yang tengah mengusahakan karier, perjalanan di tempat kerja diprediksi akan segera memasuki tahap baru.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Mimpinya Bakal Terwujud di Akhir Bulan September 2026, Pencapaian Besar Segera Datang - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Mimpinya Bakal Terwujud di Akhir Bulan September 2026, Pencapaian Besar Segera Datang

Minggu, 27 September 2026 | 22.29 WIB

Kisah Dinda dan Farras, Setiap Mimpi Layak Diperjuangkan Lewat Pendidikan - Image
Humaniora

Kisah Dinda dan Farras, Setiap Mimpi Layak Diperjuangkan Lewat Pendidikan

Minggu, 20 September 2026 | 16.24 WIB

3 Zodiak yang Keinginan Besarnya Kesampaian di Tahun 2026, Hidup Seketika Makin Menggembirakan - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Keinginan Besarnya Kesampaian di Tahun 2026, Hidup Seketika Makin Menggembirakan

Selasa, 8 September 2026 | 03.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore