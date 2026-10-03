4 Shio Diprediksi Akan Menjalani Hidup Lebih Mudah dan Ringan Mulai 4 Oktober 2026

JawaPos.com - Memasuki Minggu, 4 Oktober 2026, sejumlah shio disebut berada dalam fase yang membuat berbagai persoalan terasa lebih ringan.

Dalam astrologi China, perubahan energi harian dapat dikaitkan dengan karakter elemen dan shio tertentu, sehingga momen tertentu dianggap membawa suasana yang lebih mendukung untuk menyelesaikan persoalan, mengambil langkah baru, atau memperbaiki hubungan.

Berdasarkan ramalan astrologi China, 4 shio diprediksi menjalani hidup yang terasa lebih mudah mulai 4 Oktober 2026.

Perubahan ini bukan semata-mata tentang keberuntungan material, tetapi juga berkaitan dengan keberanian, pelepasan tekanan emosional, kemampuan menemukan solusi, hingga kesempatan memperbaiki hubungan yang sempat renggang.

Artikel yang dirangkum dari YourTango ini, akan membahas empat shio yang disebut akan merasakan kehidupan menjadi lebih mudah setelah Minggu, 4 Oktober 2026.

Sebagai informasi, YourTango mengaitkan tanggal tersebut dengan Metal Pig Full Day, sementara Oktober berada dalam energi Fire Rooster dan 2026 merupakan tahun Fire Horse.

Simak, berikut empat shio yang dimaksud.