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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 17.42 WIB

10 Kebiasaan Kecil Orang-Orang yang Membuat Hidup Terasa Lebih Ringan bagi Semua Orang di Sekitar Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya terasa ringan./Magnific/drobotdean - Image

seseorang yang hidupnya terasa ringan./Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Tidak semua orang yang disukai memiliki kepribadian yang paling menarik, jabatan tertinggi, atau kemampuan berbicara yang luar biasa. Faktanya, psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang paling memberikan kenyamanan sering kali dikenal karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak sederhana, tetapi berdampak besar terhadap orang lain.

Mereka menciptakan suasana yang aman, tenang, dan menyenangkan tanpa harus berusaha menjadi pusat perhatian. Kehadiran mereka membuat orang lain merasa diterima, dihargai, dan lebih nyaman menjadi diri sendiri.

Kabar baiknya, kebiasaan-kebiasaan ini bukanlah bakat bawaan. Semua orang dapat mempelajarinya melalui latihan yang konsisten.

Dilansir dari Minggu (12/7), terdapat sepuluh kebiasaan kecil yang menurut berbagai penelitian psikologi mampu membuat hidup terasa lebih ringan bagi orang-orang di sekitar kita.

1. Mereka Mendengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara

Salah satu kebutuhan emosional terbesar manusia adalah merasa didengar.

Orang yang menyenangkan biasanya tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau mengalihkan topik kepada dirinya sendiri. Mereka memberi perhatian penuh, menjaga kontak mata, dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar hadir dalam percakapan.

Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai active listening. Ketika seseorang merasa didengarkan, tingkat kepercayaan dan kedekatan emosional meningkat secara signifikan.

Kadang-kadang, orang tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin ada seseorang yang benar-benar mendengarkan.

2. Mereka Mudah Mengucapkan Terima Kasih

Editor: Hanny Suwindari
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