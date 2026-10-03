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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.33 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Sabtu, 3 Oktober 2026: Tetap Tenang Menghadapi Situasi Kerja

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Sabtu, 3 Oktober 2026 lebih membutuhkan ketenangan dan pertimbangan matang daripada tindakan yang dilakukan secara terburu-buru.

Informasi atau perkataan dari rekan kerja mungkin membuat Capricorn merasa kurang nyaman, terutama jika berkaitan dengan tugas maupun pekerjaan yang sedang dijalankan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menghadapi situasi seperti itu, jangan langsung memberikan tanggapan saat emosi masih terasa kuat.

Berikan waktu untuk memahami persoalan secara menyeluruh agar Capricorn tidak mengambil sikap berdasarkan kesan atau informasi yang belum lengkap.

Tidak semua kabar yang terdengar di lingkungan kerja perlu langsung dipercaya tanpa diperiksa kembali.

Jika informasi tersebut berkaitan dengan pekerjaan penting, cari penjelasan dari pihak yang tepat sebelum menentukan tindakan atau menyampaikan pendapat.

Kemampuan Capricorn dalam bekerja secara teratur dapat dimanfaatkan untuk menghadapi persoalan profesional dengan cara yang lebih sistematis.

Editor: Novia Tri Astuti
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