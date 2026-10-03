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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu dijaga agar antusiasme menikmati akhir pekan tidak membuat tubuh bekerja melebihi kemampuan.

Berbagai kegiatan seperti bepergian, berolahraga, maupun menghabiskan waktu di luar rumah memang dapat membuat suasana hati lebih menyenangkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski memiliki banyak rencana, Sagittarius sebaiknya tetap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh pada hari tersebut.

Jangan memenuhi seluruh waktu luang dengan kegiatan hanya karena ingin memanfaatkan akhir pekan secara maksimal.

Ketika tubuh mulai menunjukkan rasa lelah, berikan jeda dan jangan memaksakan diri untuk terus bergerak.

Aktivitas fisik dengan intensitas ringan dapat menjadi pilihan selama dilakukan sesuai kemampuan.

Berjalan kaki, bersepeda santai, atau melakukan peregangan sederhana dapat membantu tubuh tetap aktif tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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