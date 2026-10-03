Ramalan Karier Zodiak Libra Sabtu, 3 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Beban Pekerjaan

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 membutuhkan kemampuan untuk mengatur tenaga sekaligus menentukan pekerjaan yang memang perlu segera mendapatkan perhatian.

Terlalu banyak tanggung jawab yang dikerjakan secara bersamaan dapat membuat energi Libra cepat terkuras dan konsentrasi menjadi kurang terjaga.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Libra sebaiknya menyusun urutan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan agar beban yang dihadapi terasa lebih terarah.

Jika terdapat tugas yang tidak harus diselesaikan pada akhir pekan dan masih dapat dikerjakan pada hari kerja berikutnya, tidak perlu memaksakan diri untuk menyelesaikannya sekarang.

Keinginan untuk membereskan semua pekerjaan sekaligus justru dapat membuat waktu istirahat ikut berkurang.

Komunikasi dengan rekan kerja juga perlu diperhatikan karena informasi baru mengenai seseorang atau suatu situasi mungkin membuat Libra melihat persoalan dari sudut pandang berbeda.