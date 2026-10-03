Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Sabtu, 3 Oktober 2026 secara umum dapat mendukung berbagai kegiatan yang sudah direncanakan.
Meski demikian, pengaruh Matahari membuat Leo tetap perlu memperhatikan kemungkinan munculnya sakit kepala ringan ketika aktivitas mulai terlalu padat.
Keluhan tersebut dapat menjadi pengingat agar Leo memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat setelah menjalani berbagai kegiatan.
Jangan terus memaksakan diri apabila tubuh mulai terasa lelah atau konsentrasi mulai menurun.
Memberikan jeda di antara satu aktivitas dan kegiatan lainnya dapat membantu tubuh serta pikiran kembali lebih rileks.
Asupan cairan juga sebaiknya tetap diperhatikan sepanjang hari, terutama ketika Leo banyak menghabiskan waktu di luar rumah.
Pola makan yang teratur turut membantu menjaga energi agar tidak mudah menurun saat menjalani berbagai aktivitas.
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Jawa Pos
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