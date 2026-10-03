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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Sabtu, 3 Oktober 2026: Pulihkan Energi dengan Aktivitas Ringan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu diperhatikan karena tingkat energi tubuh mungkin terasa lebih rendah dibandingkan biasanya.

Kesibukan dalam beberapa hari terakhir dapat membuat Cancer membutuhkan waktu lebih banyak untuk memulihkan tenaga sekaligus menjaga tubuh tetap aktif.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Cancer yang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan olahraga secara intens, aktivitas ringan tetap dapat menjadi pilihan.

Berjalan kaki selama beberapa menit, melakukan peregangan, atau sekadar bergerak secara berkala dapat membantu tubuh tidak terlalu lama berada dalam posisi diam.

Cancer tidak perlu memaksakan diri melakukan latihan berat ketika kondisi tubuh sedang kurang mendukung.

Yang lebih penting adalah menghindari kebiasaan duduk atau berbaring terlalu lama tanpa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk bergerak.

Jika pekerjaan membuat Cancer harus berada di depan komputer dalam waktu panjang, sisihkan beberapa menit untuk berdiri dan melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
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