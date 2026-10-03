Ramalan Primbon Jawa Besok, Minggu Wage, 4 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Minggu Wage, 4 Oktober 2026 dapat menjadi bacaan bagi Anda yang ingin mengetahui gambaran mengenai rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan berdasarkan perhitungan weton Jawa.

Dalam kalender Jawa, Minggu, 4 Oktober 2026 bertepatan dengan pasaran Wage, sehingga disebut Minggu Wage.

Weton tersebut memiliki jumlah neptu 9, yang diperoleh dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara tujuh hari dalam sepekan dan lima pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Perhitungan neptu kemudian digunakan dalam berbagai tafsir primbon mengenai karakter, perjalanan hidup, hari baik, hingga berbagai aspek kehidupan.

Dilansir dari Primbon.com, perhitungan weton menjadi salah satu bagian dari tradisi primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Perlu diketahui, ramalan berikut merupakan tafsir berdasarkan tradisi tersebut dan bukan kepastian mengenai apa yang akan terjadi pada seseorang.