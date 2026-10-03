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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.59 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 membawa kebutuhan untuk merasakan kedekatan dan kenyamanan yang lebih kuat bersama orang terdekat.

Menghabiskan waktu dengan pasangan atau seseorang yang memiliki arti khusus dapat membuat suasana hati terasa lebih hangat.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, perhatian terhadap hubungan perlu dijaga karena rasa cemburu atau kekhawatiran dapat muncul ketika komunikasi tidak berjalan seperti biasanya.

Perasaan tersebut sebaiknya tidak langsung dijadikan alasan untuk menuduh pasangan melakukan sesuatu yang keliru.

Terkadang rasa tidak aman muncul karena Aquarius terlalu banyak memikirkan kemungkinan yang belum tentu benar atau kurang mendapatkan informasi mengenai situasi sebenarnya.

Jika terdapat hal yang mengusik pikiran, cobalah membicarakannya secara terbuka tanpa menggunakan tuduhan sebagai awal percakapan.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga kesalahpahaman dapat dihindari.

Editor: Novia Tri Astuti
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