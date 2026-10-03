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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.55 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Seimbangkan Hiburan dan Kebutuhan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Sagittarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 membutuhkan keseimbangan antara menikmati hasil kerja dan tetap menyiapkan kebutuhan yang akan datang.

Akhir pekan dapat mendorong Sagittarius mengeluarkan uang untuk bepergian, menikmati hiburan, makan bersama, atau menjalankan rencana yang sudah lama diinginkan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menikmati hasil kerja sebenarnya dapat dilakukan selama pengeluaran tersebut tetap berada dalam batas kemampuan finansial.

Sagittarius sebaiknya menentukan anggaran terlebih dahulu agar keinginan bersenang-senang tidak membuat rencana keuangan menjadi terganggu.

Jika memiliki rencana bepergian, tentukan jumlah uang yang boleh digunakan sebelum berangkat.

Perhatikan pula biaya tambahan seperti makanan, transportasi, tiket, dan kebutuhan kecil lainnya yang sering kali tidak masuk dalam perhitungan awal.

Pengeluaran spontan juga perlu diwaspadai karena pembelian yang terlihat murah dapat bertambah banyak ketika dilakukan berulang kali.

Editor: Novia Tri Astuti
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