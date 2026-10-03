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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 3 Oktober 2026: Bicarakan Perasaan dengan Lebih Terbuka

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 mengarah pada pentingnya membangun komunikasi yang lebih jujur dengan orang yang memiliki arti penting dalam kehidupan.

Libra yang sudah memiliki pasangan mungkin perlu membicarakan beberapa hal yang selama ini belum tersampaikan agar kenyamanan dalam hubungan tidak hanya terlihat dari luar.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Keinginan untuk menjaga suasana tetap tenang terkadang membuat Libra memilih memendam pendapat ketika menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan.

Namun, terlalu sering menyimpan perasaan dapat membuat kebutuhan emosional Libra tidak diketahui oleh pasangan.

Jika terdapat hal yang mengganggu pikiran, pilih waktu yang suasananya cukup tenang untuk membicarakannya.

Sampaikan apa yang dirasakan tanpa menjadikan pasangan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Libra juga perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan pandangannya sebelum menarik kesimpulan.

Editor: Novia Tri Astuti
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