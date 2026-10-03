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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Hati Saat Rindu Melanda

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026 dapat terasa lebih emosional karena pikiran mudah tertuju kepada seseorang yang memiliki tempat khusus di hati.

Pengaruh Bulan di Gemini membuat Cancer mungkin kembali mengingat berbagai percakapan, kebiasaan, atau momen sederhana yang pernah dilalui bersama orang terdekat.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Rasa rindu tersebut terutama dapat terasa lebih kuat bagi Cancer yang sedang menjalani hubungan jarak jauh.

Keinginan untuk mendapatkan perhatian dan kedekatan emosional dari pasangan mungkin meningkat ketika komunikasi tidak berjalan seperti biasanya.

Meski demikian, Cancer perlu membedakan antara rasa rindu dan kekhawatiran yang muncul karena terlalu banyak memikirkan sesuatu.

Jangan sampai perasaan tersebut membuat Cancer menciptakan prasangka terhadap pasangan tanpa memiliki alasan yang jelas.

Jika terdapat hal yang mengganggu pikiran, lebih baik membicarakannya secara langsung daripada membiarkan dugaan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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