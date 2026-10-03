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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Sabtu, 3 Oktober 2026: Kendalikan Cemburu dan Jaga Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Sabtu, 3 Oktober 2026 membutuhkan ketenangan dalam menghadapi perasaan sekaligus keterbukaan ketika berkomunikasi dengan orang terdekat.

Rasa nyaman terhadap diri sendiri dapat membantu Gemini melihat persoalan hubungan tanpa terlalu mudah terbawa oleh kekhawatiran.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, kecemburuan atau keinginan untuk terlalu mengawasi pasangan dapat membuat hubungan terasa kurang nyaman.

Ketika perhatian pasangan terlihat berbeda dari biasanya, rasa curiga mungkin muncul secara alami, tetapi Gemini sebaiknya tidak langsung membuat kesimpulan berdasarkan dugaan.

Jika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran, tanyakan secara terbuka dengan cara yang tenang daripada membiarkan berbagai kemungkinan terus berkembang di dalam kepala.

Kepercayaan menjadi bagian penting dalam hubungan sehingga kedua pihak perlu memberikan ruang untuk saling memahami.

Apabila terdapat persoalan yang memang perlu dibahas, pilih waktu ketika emosi sudah cukup stabil agar pembicaraan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Editor: Novia Tri Astuti
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