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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.21 WIB

4 Zodiak yang Terpesona dengan Tempat Wisata, Liburan Jadi Tidak Mudah Dilupakan

Ilustrasi travelling/Magnific - Image

Ilustrasi travelling/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak ini sangat menikmati travelling seru saat mereka harus menjelajahi destinasi bari.

Mereka memiliki keinginan untuk selalu berpetualang. Keempat zodiak ini selalu jatuh cinta berkali-kali dan terpesona setiap kali berwisata terutama saat dilakukan bersama orang yang tepat. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman timesofindia pada (2/10) berikut empat zodiak yang hobi travelling.

Taurus sangat bahagia saat berkunjung ke tempat indah. Mereka juga semakin antusias saat mencicipi pengalaman kuliner baru. Taurus juga menyukai kegiatan menjelajah destinasi baru bersama pasangan dengan minat travelling yang serupa.

Aries tertarik pada hal-hal baru yang dipenuhi dengan tantangan. Mereka kerap mencoba sesuatu yang berisiko dan mengunjungi tempat baru bersama orang terdekat. Aries juga cocok menjadi teman travelling yang menyenangkan. 

Cancer suka menciptakan kenangan bersama dengan orang-orang terkasih. Bagi cancer, menjelajahi tempat baru bersama pasangannya menjadi salah satu cara yang tepat untuk mempererat hubungan. Cancer lebih memilih destinasi yang memberikan mereka rasa aman dan familiar.

Leo suka saat mereka menjadi pusat perhatian. Saat travelling, mereka tidak akan ragu mengunjungi tempat-tempat baru. Baik disaat mereka menghadiri acara besar maupun menikmati liburan. 

Editor: Hanny Suwindari
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