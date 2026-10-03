4 Zodiak yang Terpesona dengan Tempat Wisata, Liburan Jadi Tidak Mudah Dilupakan

Ilustrasi travelling/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak ini sangat menikmati travelling seru saat mereka harus menjelajahi destinasi bari.
Mereka memiliki keinginan untuk selalu berpetualang. Keempat zodiak ini selalu jatuh cinta berkali-kali dan terpesona setiap kali berwisata terutama saat dilakukan bersama orang yang tepat.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman timesofindia pada (2/10) berikut empat zodiak yang hobi travelling.
Taurus
Taurus sangat bahagia saat berkunjung ke tempat indah. Mereka juga semakin antusias saat mencicipi pengalaman kuliner baru. Taurus juga menyukai kegiatan menjelajah destinasi baru bersama pasangan dengan minat travelling yang serupa.
Aries
Aries tertarik pada hal-hal baru yang dipenuhi dengan tantangan. Mereka kerap mencoba sesuatu yang berisiko dan mengunjungi tempat baru bersama orang terdekat. Aries juga cocok menjadi teman travelling yang menyenangkan.
Cancer
Cancer suka menciptakan kenangan bersama dengan orang-orang terkasih. Bagi cancer, menjelajahi tempat baru bersama pasangannya menjadi salah satu cara yang tepat untuk mempererat hubungan. Cancer lebih memilih destinasi yang memberikan mereka rasa aman dan familiar.
Leo
Leo suka saat mereka menjadi pusat perhatian. Saat travelling, mereka tidak akan ragu mengunjungi tempat-tempat baru. Baik disaat mereka menghadiri acara besar maupun menikmati liburan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022