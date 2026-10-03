4 Zodiak Punya Cara Unik Mengelola Uang, Cara Mereka Berhemat Tidak Selalu dengan Menahan Belanja

Ilustrasi anggaran keuangan/Magnific
JawaPos.com - Saat membahas kebiasaan setiap zodiak dalam menggunakan uang, astrologi juga kerap dijadikan salah satu acuan sudut pandang.
Ada beberapa zodiak yang cenderung santai dalam menghadapi pengeluaran dan mengatur keuangan mereka.
Seperti empat zodiak berikut, mereka dikenal tidak mampu menjaga kenyamanan hidup tanpa harus membatasi pengeluaran. Meski tidak selalu menahan diri untuk belanja, kondisi finansial mereka tetap terbilang cukup aman.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (1/10) berikut empat zodiak yang punya cara unik dalam mengelola uang.
Aries
Aries dikenal impulsif sehingga kerap melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Meski demikian, aries biasanya memiliki batas pengeluaran karena tidak ingin mengalami kesulitan finansial.
Saat saldo rekening mulai mendekati batas minimum, mereka akan berusaha menghentikan pengeluaran agar kondisi keuangan mereka tetap aman.
Taurus
Taurus menyukai barang-barang mewah. Untungnya, taurus memiliki kemampuan untuk mengendalikan keuangan.
Saat kondisi finansial mulai terasa ketat, mereka akan berusaha menahan pengeluaran. Namun, biasanya mereka baru menyadari risiko keuangan saat kondisi tersebut sudah cukup mendesak.
Libra
Libra senang mengeluarkan uang untuk berbagai hal, seperti mentraktir teman, makan malam mewah, berlibur, sampai membeli baju.
Di sisi lain, mereka juga selalu memperhatikan jumlah tabungan yang dimiliki. Mereka ingin memastikan bahwa masih ada dana cadangan yang dapat digunakan saat menghadapi situasi yang tidak terduga.
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