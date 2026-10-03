Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Penting bagi zodiak aquarius untuk bersabar dan berhati-hati hari ini. Jangan mengambil keputusan terburu-buru karena mungkin tidak menguntungkan. Luangkan waktu untuk memikirkan tindakanmu.
Aquarius mungkin merasa stres dan tertekan hari ini. Namun, aquarius pasti akan terbebas dari semua tekanan ini pada beberapa hari ke depan.
Kondisi keuangan zodiak pisces berada dalam kondisi yang baik karena adanya peningkatan keuntungan. Keberuntungan akan berpihak pada pisces. Akibatnya, pisces tidak memerlukan banyak usaha untuk menyelesaikan tugas.
Kemampuan pisces terus diuji, namun pisces akan melewatinya dengan mudah, jadi tidak perlu khawatir. Meskipun keadaan mungkin tampak kacau sekarang, pada akhirnya akan menguntungkan pisces. Jadi, santai saja dan nikmati periode keberuntungan ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan, karena menghindarinya bukanlah solusi yang tepat. Terkait karir, jangan memberikan kesempatan kepada saingan untuk mendiskreditkanmu.
Sementara itu, carilah cara untuk menambah variasi rutinitas olahraga agar aquarius tidak merasa bosan. Pada sisi keuangan, aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.
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