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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries merasa gelisah untuk menjelajahi jalan yang belum diketahui. Aries mungkin tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas, dan mungkin kecewa karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan. 

Cobalah untuk menghindari pengambilan keputusan hari ini. Temukan cara untuk tetap termotivasi dalam memenuhi tanggung jawab. Semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya.

Zodiak taurus perlu bersiap menghadapi tantangan tak terduga. Meskipun taurus akan disibukkan dengan banyak pekerjaan, sayangnya taurus tidak akan terhindar dari gejolak situasi. 

Hal ini mungkin menyebabkan perubahan tugas yang tak terduga di hari yang sudah padat. Anggap ini sebagai salah satu masa sulit sementara dan hadapilah dengan tenang. Segalanya akan kembali lancar dengan segera.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Jika merupakan orang tua dan sedang mencarikan pasangan untuk anak, zodiak aries mungkin akhirnya berhasil. Terkait karir, aries harus menahan diri jika ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga ketenangan.

Sementara itu, waspadalah karena kesehatan aries akan memburuk jika tidak berolahraga. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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