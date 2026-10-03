Ramalan Zodiak Taurus 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Tampaknya, orang-orang di sekitar zodiak taurus bahagia dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, taurus terjebak dalam kesulitan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain dan membuat penilaian berdasarkan penampilan luar.
Sebenarnya, mereka kemungkinan besar hanya melihat masa depan terdekat dan menikmati kesenangan jangka pendek. Namun, kamu memiliki tujuan jangka panjang dan mungkin akan jauh lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus mungkin akan menikmati kencan dengan seseorang yang sudah lama menjadi teman. Terkait karir, waspadalah karena pesaing mungkin sedang meningkatkan taktik untuk melawan taurus.
Sementara itu, tetaplah menjalankan olahraga dan program kebugaran untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada.
Cinta Taurus
Jika masih lajang, taurus mungkin akan beruntung karena akan bertemu seseorang yang menarik. Taurus akan menikmati kencan dengan seseorang yang sudah lama menjadi teman.
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Jawa Pos
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